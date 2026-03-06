Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день

Он отметил, что указанный объём нужно пить не сразу, а порциями по 150–200 мл за раз.

Врач подчеркнул, что речь идёт именно о чистой воде. По его словам, формулы, которые предлагают умножить 30 мл жидкости на фактический вес человека, учитывают все жидкости, в том числе супы.

«Единой формулы расчёта конкретно чистой воды для каждого человека нет. Есть лишь рекомендуемый диапазон», — сказал эксперт.

Поляков добавил, что при нарушении функций почек возможно сокращение потребления воды, однако даже в этом случае следует выпивать не менее литра в день.

