Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день

Человеку в холодное время года следует выпивать в день не менее полутора литров воды, а в жару — не меньше двух литров. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Врач рассказала, какие продукты добавить в рацион для борьбы с авитаминозом

Он отметил, что указанный объём нужно пить не сразу, а порциями по 150–200 мл за раз.

Врач подчеркнул, что речь идёт именно о чистой воде. По его словам, формулы, которые предлагают умножить 30 мл жидкости на фактический вес человека, учитывают все жидкости, в том числе супы.

«Единой формулы расчёта конкретно чистой воды для каждого человека нет. Есть лишь рекомендуемый диапазон», — сказал эксперт.

Поляков добавил, что при нарушении функций почек возможно сокращение потребления воды, однако даже в этом случае следует выпивать не менее литра в день.

Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова рассказаза, что в день можно съедать не больше трёх шоколадных конфет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЗдоровьеВодаДиетологВрач-диетолог

Горячие новости

Все новости

партнеры