Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день
Человеку в холодное время года следует выпивать в день не менее полутора литров воды, а в жару — не меньше двух литров. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Он отметил, что указанный объём нужно пить не сразу, а порциями по 150–200 мл за раз.
Врач подчеркнул, что речь идёт именно о чистой воде. По его словам, формулы, которые предлагают умножить 30 мл жидкости на фактический вес человека, учитывают все жидкости, в том числе супы.
«Единой формулы расчёта конкретно чистой воды для каждого человека нет. Есть лишь рекомендуемый диапазон», — сказал эксперт.
Поляков добавил, что при нарушении функций почек возможно сокращение потребления воды, однако даже в этом случае следует выпивать не менее литра в день.
