В Запорожье погиб знаменитый ополченец Бабай
19 октября 202312:20
На запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай. Он обрел популярность в 2014 году во время боев за Славянск. О смерти Можаева сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.
Бабай стал известным благодаря своей колоритной внешности, он был любимцев среди населения Донецкой Народной Республики, которое с охотой фотографировалось с погибшим.
Обстоятельства гибели ополченца не раскрываются.
Ранее при обстреле на юге Ливана погиб фотокорреспондент Al Jazeera, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о необходимости вовлечь в спорт 70 процентов россиян к 2030 году
- В выходные в Москве похолодает до -6 градусов
- Илон Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в Евросоюзе
- Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса
- Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки
- Нападающий «Милана» Робак пропал в Швеции
- Работа Русских домов в Палестине и Израиле приостановлена
- Власти Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
- «Замаскированное» приложение «Тинькофф-банка» появилось в App Store
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru