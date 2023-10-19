В Запорожье погиб знаменитый ополченец Бабай

На запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай. Он обрел популярность в 2014 году во время боев за Славянск. О смерти Можаева сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.

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Бабай стал известным благодаря своей колоритной внешности, он был любимцев среди населения Донецкой Народной Республики, которое с охотой фотографировалось с погибшим.

Обстоятельства гибели ополченца не раскрываются.

Ранее при обстреле на юге Ливана погиб фотокорреспондент Al Jazeera, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Круглов
ТЕГИ:УкраинаСмертьОполченцы

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