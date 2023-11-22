В западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

О старте четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа будет объявлено в течение суток Песков: Путин со временем посетит Чечню В Москву прибыли еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей Сооснователь «Агаты Кристи» Вадим Самойлов опроверг запрет песен «Моряк» и «Опиум для никого»