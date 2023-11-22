В западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Четыре украинских безэкипажных катера уничтожили в западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью

По данным ведомства, безэкипажные суда обнаружили 22 ноября в западной части акватории. Катера следовали в направлении Крыма, отмечает Ura.ru.

«Все обнаруженные цели были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров, а также быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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