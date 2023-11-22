В западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
22 ноября 202307:19
Четыре украинских безэкипажных катера уничтожили в западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, безэкипажные суда обнаружили 22 ноября в западной части акватории. Катера следовали в направлении Крыма, отмечает Ura.ru.
«Все обнаруженные цели были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров, а также быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru