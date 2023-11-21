Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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По данным военного ведомства, попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли во вторник около 12:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее министерство сообщило, что средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Ростовская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

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