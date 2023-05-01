В Забайкалье загорелись десять жилых домов
Десять жилых домов загорелись в городе Борзя Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
По данным ведомства, позже огонь перекинулся на модульную котельную и распространился на здание магазина. К ликвидации ЧП привлекли полицию, правоохранители оповещают и эвакуируют жителей.
«Предварительно, пожар произошел из-за возгорания на свалке. Огонь распространился на дома», — цитирует РИА Новости сообщение МЧС.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности, пишет RT. Специалисты дадут правовую оценку действиям либо бездействию местных властей по обеспечению противопожарной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru