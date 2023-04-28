МЧС предлагает сделать собственников земли ответственными за пожары

По его словам, законопроект предусматривают наступление ответственности собственника даже в том случае, если пожар на его участке возникнет в результате противоправных действий других лиц или организаций.

Воронов также отметил, что необходимость в изменении действующего законодательства возникла, в том числе, и с учетом произошедшего недавно в Свердловской области.

Ранее режим ЧС ввели во всех пострадавших от пожаров муниципалитетах Свердловской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

