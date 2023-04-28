МЧС предлагает сделать собственников земли ответственными за пожары

Собственник земли, где произошел пожар должен нести административную ответственности за несоблюдение противопожарной безопасности. С таким предложением по изменению административного законодательства в Государственную Думу обратится МЧС РФ. Об этом заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов, сообщает РБК.

Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух

По его словам, законопроект предусматривают наступление ответственности собственника даже в том случае, если пожар на его участке возникнет в результате противоправных действий других лиц или организаций.

Воронов также отметил, что необходимость в изменении действующего законодательства возникла, в том числе, и с учетом произошедшего недавно в Свердловской области.

Ранее режим ЧС ввели во всех пострадавших от пожаров муниципалитетах Свердловской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МЧС РФ
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