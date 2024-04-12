В Забайкалье вертолет повредил хвост и корпус при взлете

Следователи возбудили уголовное дело по факту того, что вертолет Robinson R-44 при взлете у города Могоча Забайкальского края повредил хвост и корпус. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, в 3,5 километрах от города. По предварительным данным, вертолет при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. Никто не пострадал. Сколько человек было на борту, не сообщается.