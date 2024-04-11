Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Руководству авиакомпании «Уральские авиалинии» следует рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лётного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Как пишут «Известия», об этом заявили в Росавиации.

Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ-100

Отмечается, что ведомство завершило расследование по факту аварийной посадки самолета Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском.

В Росавиации пришли к выводу, что причиной инцидента стали множественные нарушения и ошибки, которые были допущены экипажем. А недостаточная подготовка пилотов стала следствием «недостатков в обеспечении безопасности полётов, организации лётной работы и профессиональной подготовки в авиакомпании».

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова заявила изданию, что решение о соответствии Глазкова и Фомина занимаемым должностям будет принимать Совет директоров авиаперевозчика.

Ранее в поле в Новосибирской области аварийно сел лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний». Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что причиной посадки стал отказ гидросистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосавиацияАварийная ПосадкаУвольнениеУральские Авиалинии

Горячие новости

Все новости

партнеры