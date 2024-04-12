В Москве экстренно сел выполнявший рейс из Сочи Airbus A-320

Самолет Airbus А320 приземлился в аэропорту «Шереметьево» после срабатывания датчика задымления в кабине пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Борт следовал из Сочи в Москву.

«Выполнявший рейс номер 1141... Airbus А320 в штатном режиме приземлился в "Шереметьево"», — указал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Airbus A380-800 столкнулся с машиной технического обслуживания в аэропорту Домодедово, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ШереметьевоСамолетМосква

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