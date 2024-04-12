В Москве экстренно сел выполнявший рейс из Сочи Airbus A-320
12 апреля 202410:25
Самолет Airbus А320 приземлился в аэропорту «Шереметьево» после срабатывания датчика задымления в кабине пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Борт следовал из Сочи в Москву.
«Выполнявший рейс номер 1141... Airbus А320 в штатном режиме приземлился в "Шереметьево"», — указал собеседник агентства.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Airbus A380-800 столкнулся с машиной технического обслуживания в аэропорту Домодедово, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Моор: Пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля
- Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного деятеля искусств
- Сотрудника посольства Словении в Москве объявили персоной нон грата
- В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника
- В аудиокниге Пересильд впервые прозвучат ее письма детям из космоса
- В Донецке пропал военный корреспондент из США Бентли
- На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать Украине данные о ВС России
- Посла Словении вызвали в МИД России
- Над Белгородской областью сбили пять БПЛА
- Для реабилитации москвичей используют космические технологии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru