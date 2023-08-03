В Забайкалье сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная Забайкальской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, ЧП произошло 2 августа около 21:00 (15:00 мск) на путях необщего пользования станции.
«Произошел сход четырех вагонов грузового поезда, из них три — с опрокидыванием. В настоящее время проводятся восстановительные работы», — указали в надзорном ведомстве.
Задержек в движении поездов на участке нет, отмечает телеканал «360». Читинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru