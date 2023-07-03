Локомотив с тремя вагонами сошел с рельсов в Приморье
Три вагона и локомотив сошли с рельсов на железнодорожном перегоне Анисимовка - Тигровый в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).
Инцидент произошел накануне в 21:46 (14:46 мск). Как отметили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, произошел сход вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.
«В результате происшествия повреждены локомотив, вагоны, две опоры контактной сети, а также железнодорожные пути. Вследствие чего причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей», — указали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.
По данным ДВЖД, в понедельник в 7:33 по местному времени (00:33 мск) на перегоне Анисимовка - Тигровый открыли движение по четному пути, пишет «Свободная пресса». На участке продолжаются восстановительные работы.
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