Локомотив с тремя вагонами сошел с рельсов в Приморье

Инцидент произошел накануне в 21:46 (14:46 мск). Как отметили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, произошел сход вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

«В результате происшествия повреждены локомотив, вагоны, две опоры контактной сети, а также железнодорожные пути. Вследствие чего причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей», — указали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

По данным ДВЖД, в понедельник в 7:33 по местному времени (00:33 мск) на перегоне Анисимовка - Тигровый открыли движение по четному пути, пишет «Свободная пресса». На участке продолжаются восстановительные работы.

