В Забайкалье раскрыли кражу более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Забайкалье была раскрыта кража более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы, сообщает пресс-служба ведомства.
По её словам, преступление было раскрыто по горячим следам.
«Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 кг золота из автомашины фельдъегерской службы», - сказала она.
Ранее сотрудник службы безопасности ЦУМа во время инвентаризации на складе для VIP-клиентов обнаружил пропажу 39 iPhone, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- В Крыму в эфире радиостанций прозвучало обращение главы украинской разведки
- Путин уточнил информацию о мерах поддержки военных и их семей 23 февраля
- Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух сёл
- В Забайкалье раскрыли кражу более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы
- Путин рассказал о фонде по поддержке семей погибших участников СВО
- Путин: забота о защитниках страны является святой обязанностью государства
- Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за подозрительного пакета
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
- Кулеба: Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие против России
- В Белгородской области ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru