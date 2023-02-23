В Забайкалье раскрыли кражу более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Забайкалье была раскрыта кража более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы, сообщает пресс-служба ведомства.

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По её словам, преступление было раскрыто по горячим следам.

«Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 кг золота из автомашины фельдъегерской службы», - сказала она.

Ранее сотрудник службы безопасности ЦУМа во время инвентаризации на складе для VIP-клиентов обнаружил пропажу 39 iPhone, сообщает НСН.

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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗолотоЗабайкальеКражаПолиция
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