В Забайкалье раскрыли кражу более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы

По её словам, преступление было раскрыто по горячим следам.

«Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 кг золота из автомашины фельдъегерской службы», - сказала она.

Ранее сотрудник службы безопасности ЦУМа во время инвентаризации на складе для VIP-клиентов обнаружил пропажу 39 iPhone, сообщает НСН.