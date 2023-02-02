Со склада ЦУМа украли 39 iPhone на пять миллионов рублей

Недостачу выявил сотрудник службы безопасности во время инвентаризации на складе для VIP-клиентов. Сумма ущерба оценивается в 5,4 миллиона рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний молодой человек, который сам явился в отдел полиции и признался в краже. Ему грозит уголовное преследование.

Россияне сегодня в среднем тратят на покупку смартфонов немногим более 20 тысяч рублей, заявил в интервью НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

