Со склада ЦУМа украли 39 iPhone на пять миллионов рублей

Сотрудник ЦУМа обнаружил пропажу 39 iPhone, сообщает «РЕН ТВ».

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Недостачу выявил сотрудник службы безопасности во время инвентаризации на складе для VIP-клиентов. Сумма ущерба оценивается в 5,4 миллиона рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний молодой человек, который сам явился в отдел полиции и признался в краже. Ему грозит уголовное преследование.

Россияне сегодня в среднем тратят на покупку смартфонов немногим более 20 тысяч рублей, заявил в интервью НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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ФОТО: РИА Новости
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