В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей
Крупную сумму наличных вытащили из чемодана пассажирки в московском аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По информации стражей порядка, женщина, вылетевшая из Москвы в Киргизию, по прибытии в Ош обнаружила, что её чемодан был повреждён, а из него пропали 600 тысяч рублей.
«Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое работников аэровокзального комплекса – агенты перронного обслуживания в возрасте 38 и 40 лет, проживающие в Московской области», - уточнили в ведомстве.
По словам злоумышленников, в ходе погрузки багажа на рейс они вскрыли несколько сумок, в одной из которых нашли деньги. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег, сообщает RT.
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