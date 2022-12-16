В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей

По информации стражей порядка, женщина, вылетевшая из Москвы в Киргизию, по прибытии в Ош обнаружила, что её чемодан был повреждён, а из него пропали 600 тысяч рублей.

«Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое работников аэровокзального комплекса – агенты перронного обслуживания в возрасте 38 и 40 лет, проживающие в Московской области», - уточнили в ведомстве.

По словам злоумышленников, в ходе погрузки багажа на рейс они вскрыли несколько сумок, в одной из которых нашли деньги. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег, сообщает RT.

