В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами
Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
В результате ЧП погиб водитель, еще 12 человек пострадали.
В настоящий момент на месте ДТП работают представители экстренных служб. Сообщалось, что шесть человек были госпитализированы, пять — получили помощь на месте.
Согласно информации канала «Baza» в МАХ, примерно 40 пассажиров, в том числе китайские туристы, ехали на экскурсию. Известно, что на 70-м километре трассы Чита — Забайкальск водитель не смог справиться с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. По одной из версий, водитель уснул за рулем.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ярославле в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек.
- Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации
- Президент Польши на интервью обронил пакетик со снюсом
- Петросян узнал слова своей шутки в заявлении Фицо
- МИД Турции: Фидан хочет закрытых переговоров с Лавровым
- Актриса Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком
- В РФ разработали уникальную противодроновую сеть
- Bearwolf или протеже Шамана? Кто представит РФ на «Интервидении-2026»
- Володин: В Госдуме рассматривают инициативы по миграционной политике
- В Самарской области беспилотники атаковали промпредприятия