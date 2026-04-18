В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами

В настоящий момент на месте ДТП работают представители экстренных служб. Сообщалось, что шесть человек были госпитализированы, пять — получили помощь на месте.

Согласно информации канала «Baza» в МАХ, примерно 40 пассажиров, в том числе китайские туристы, ехали на экскурсию. Известно, что на 70-м километре трассы Чита — Забайкальск водитель не смог справиться с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. По одной из версий, водитель уснул за рулем.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ярославле в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек.