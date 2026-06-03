Дроны ВСУ атаковали Мелитопольский мясокомбинат
Украинские ударные беспилотники совершили попытку атаки на Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, на подлете к городу и непосредственно над Мелитополем сбили несколько дронов.
«По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината, на месте работают оперативные службы», - написал Балицкий.
Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее в Шебекине Белгородской области дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта, пострадал человек, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Директор ПМЭФ пообещал обеспечить безопасность участников форума
- В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое с 2016 года
- «Денежки врозь»: Почему Италия поменяла отношение к вступлению Киева в ЕС
- Роскомнадзор в мае заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов
- Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
- «Грязная спекуляция!»: Кому выгоден скандал вокруг Эрнста Неизвестного в Третьяковке
- Дроны ВСУ атаковали Мелитопольский мясокомбинат
- В Эстонии начнут строить военный городок на границе с Россией
- Даже три «звезды»: Гости ПМЭФ заняли все гостиницы Санкт-Петербурга
- Глава ТПП перечислил чувствительные факторы для российского бизнеса