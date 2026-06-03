Дроны ВСУ атаковали Мелитопольский мясокомбинат

Украинские ударные беспилотники совершили попытку атаки на Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

Как отметил губернатор, на подлете к городу и непосредственно над Мелитополем сбили несколько дронов.

«По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината, на месте работают оперативные службы», - написал Балицкий.

Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее в Шебекине Белгородской области дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта, пострадал человек, пишет Ura.ru.

