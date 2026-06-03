В Эстонии начнут строить военный городок на границе с Россией

Создание военного городка в Эстонии с граничащем с Россией городе Нарва стартует в 2026 году. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

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«Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в Нарве начнется уже в текущем году», - отмечается в сообщении.

Городские власти пообещали в июне поддержать дальнейшее продвижение проекта. Это позволит подготовить условия для объявления тендера на возведение объекта и временной инфраструктуры для обеспечения присутствия сил обороны страны в кратчайшие сроки.

Ранее СМИ сообщили, что Эстония постоянно проводит боевые учения и готовится к несуществующей войне с Россией, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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