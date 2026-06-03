Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
3 июня 202611:33
Юлия Савченко
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл на Украину. Об этом сообщила в своем Telegram-канале компания «Украинские железные дороги».
Отмечается, что генсека встретили на вокзале Киева.
Ранее Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу выделять четверть процента ВВП на помощь Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В случае одобрения инициативы Киев будет получать $143 млрд ежегодно.
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