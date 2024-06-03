В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в Рослесхозе.

В ведомстве отметили, что введение такого режима позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат для этого.

«Дымное лето»: Названы регионы, которые находятся в зоне риска торфяных пожаров

В Забайкальском крае и Бурятии сейчас продолжается тушение 38 возгораний, лес горит на площади примерно 97 тысяч гектаров.

Ярославская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Смоленская области находятся в зоне риска из-за возможных пожаров, так как в этих регионах много осушенных торфяников, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыЗабайкальеБурятия

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