В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в Рослесхозе.
В ведомстве отметили, что введение такого режима позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат для этого.
В Забайкальском крае и Бурятии сейчас продолжается тушение 38 возгораний, лес горит на площади примерно 97 тысяч гектаров.
Ярославская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Смоленская области находятся в зоне риска из-за возможных пожаров, так как в этих регионах много осушенных торфяников, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru