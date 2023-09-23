В Ясиноватой кассетные снаряды ВСУ уничтожили всю технику коммунальщиков
Кассетные снаряды стран НАТО уничтожили всю коммунальную технику предприятия «Эко-Комфорт-Сервис» в Ясиноватой, переданную городу шефствующей над ним администрацией Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сотрудников предприятия, ВСУ обстреливали Ясиноватую около полутора часов. На частях упавших на автобазу снарядов нашли надписи на английском языке. В результате атаки пострадал один рабочий. Были повреждены все машины — не менее 20 единиц техники, у большей части пробиты двигатели.
Как рассказал работник компании, предприятие занималось вывозом твердых бытовых отходов, благоустройством, подрезкой деревьев, уборкой.
«Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — рассказал собеседник агентства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал ВСУ назвал Токмак минимальной целью для «успешного» наступления
- Депутат Бессараб напомнила о резком повышении МРОТ с 1 января
- СМИ: Пленный офицер ВСУ сдал российским военным данные корректировщиков в ДНР
- В Ясиноватой кассетные снаряды ВСУ уничтожили всю технику коммунальщиков
- SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для розыска $179 млн криптобиржи JPEX
- В Днепропетровской области прогремел ряд взрывов
- Guardian: Дизель в Европе подорожал на 5% после запрета экспорта топлива из РФ
- Попова предупредила об «эффекте накопления» от сброса воды с «Фукусимы»
- Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву 11-13 октября
- Онищенко допустил введение масочного режима в России точечно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru