В Ясиноватой кассетные снаряды ВСУ уничтожили всю технику коммунальщиков

Кассетные снаряды стран НАТО уничтожили всю коммунальную технику предприятия «Эко-Комфорт-Сервис» в Ясиноватой, переданную городу шефствующей над ним администрацией Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам сотрудников предприятия, ВСУ обстреливали Ясиноватую около полутора часов. На частях упавших на автобазу снарядов нашли надписи на английском языке. В результате атаки пострадал один рабочий. Были повреждены все машины — не менее 20 единиц техники, у большей части пробиты двигатели.

Как рассказал работник компании, предприятие занималось вывозом твердых бытовых отходов, благоустройством, подрезкой деревьев, уборкой.

«Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — рассказал собеседник агентства.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелДНР

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