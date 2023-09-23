В Ясиноватой кассетные снаряды ВСУ уничтожили всю технику коммунальщиков

По словам сотрудников предприятия, ВСУ обстреливали Ясиноватую около полутора часов. На частях упавших на автобазу снарядов нашли надписи на английском языке. В результате атаки пострадал один рабочий. Были повреждены все машины — не менее 20 единиц техники, у большей части пробиты двигатели.

Как рассказал работник компании, предприятие занималось вывозом твердых бытовых отходов, благоустройством, подрезкой деревьев, уборкой.

«Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — рассказал собеседник агентства.

