Под украинский обстрел попало село Вязовое Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в частный жилой дом, из-за чего были выбиты окна, а также повреждены фасад и крыша.

Гладков также сообщил, что в результате обстрела были повреждены линии газо- и электроснабжения. Из-за этого села Репяховка и Вязовое частично останутся без света и газа.

Ранее ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал, передает RT.

