Под украинский обстрел попало село Вязовое Белгородской области
Украинская сторона обстреляла село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в частный жилой дом, из-за чего были выбиты окна, а также повреждены фасад и крыша.
Гладков также сообщил, что в результате обстрела были повреждены линии газо- и электроснабжения. Из-за этого села Репяховка и Вязовое частично останутся без света и газа.
Ранее ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru