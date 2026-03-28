В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок

Атаку беспилотников отразили в Ярославской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали над областью более 30 дронов. При атаке получили повреждения несколько жилых домов и торговый объект.

«Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы», - написал губернатор.

Кроме того, получила травмы жительница соседнего дома. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Ленинградской области сбили 15 беспилотников противника.

