В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок
Атаку беспилотников отразили в Ярославской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали над областью более 30 дронов. При атаке получили повреждения несколько жилых домов и торговый объект.
«Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы», - написал губернатор.
Кроме того, получила травмы жительница соседнего дома. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Ленинградской области сбили 15 беспилотников противника.
- В США пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и поезда
- В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок
- Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в 2026 году
- Россияне увеличили долю рублевых вкладов до рекордных 95%
- В Ленинградской области сбили 15 беспилотников
- Миронов предложил ввести для учителей обязательную 13-ю зарплату
- Россиян ожидают два сокращенных рабочих дня в апреле и мае
- В Институте Пушкина назвали самые популярные русские двухбуквенные слова
- В России ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года
- Трамп заявил, что желает оставить наследие великого миротворца