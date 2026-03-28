В Ленинградской области сбили 15 беспилотников

Пятнадцать БПЛА противника уничтожили в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В ночь на 28 марта в области объявили беспилотную опасность. Средства ПВО и РЭБ ликвидировали четыре дрона, позднее число уничтоженных БПЛА увеличилось до 15.

«По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на столицу.

