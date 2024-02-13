В Ярославле задержали треш-стримера, оскорбившего Екатерину Мизулину

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале заявила, что полиция Ярославской области задержала треш-стримера, публиковавшего видео с избиением людей.

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Она опубликовала видео, в котором задержанный признаётся, что оскорблял главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, указавшую правоохранителям на его действия, а также извиняется за свои поступки.

«В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка», - написала Волк.

Ранее комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал депутатам принять законопроект, запрещающий треш-стримы и подобный им контент, а также обязывающий соцсети выявлять такие материалы, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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