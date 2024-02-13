В Ярославле задержали треш-стримера, оскорбившего Екатерину Мизулину
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале заявила, что полиция Ярославской области задержала треш-стримера, публиковавшего видео с избиением людей.
Она опубликовала видео, в котором задержанный признаётся, что оскорблял главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, указавшую правоохранителям на его действия, а также извиняется за свои поступки.
«В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка», - написала Волк.
Ранее комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал депутатам принять законопроект, запрещающий треш-стримы и подобный им контент, а также обязывающий соцсети выявлять такие материалы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово
- Премьер Эстонии оценила объявление ее в розыск в России
- Водитель сбил двух детей на переходе в Москве
- Фрагменты скелета человека нашли в московской квартире во время ремонта
- НТВ потребовал от Собчак документы о наличии у нее чести и достоинства
- Названы 15 финалистов Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие»
- Группа ДДТ даст три концерта в Казахстане
- В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда
- Выставка к юбилею Гагарина откроется сразу в 90 музеях России
- В Ярославле задержали треш-стримера, оскорбившего Екатерину Мизулину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru