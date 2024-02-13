МВД объявило стримера Mellstroy в розыск

Telegram-канал Mash сообщает, что против стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы. Сейчас он находится в Дубае. Российское министерство разыскивает Бурима, чтобы передать его Минску.

В конце января Госдума приняла в I чтении закон о запрете треш-стримов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

