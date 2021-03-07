В Японском море началась буксировка горевшего российского судна
Рыболовецкое судно «Витим», на котором произошел пожар, из Японского моря буксируют к берегу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росморречфлота.
«Идет буксировка. Крен (судна – прим. НСН) на правый борт 45 градусов. Погода хорошая», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Известно, что судно доставят в бухту Тихая.
Накануне, 6 марта, стало известно о возгорании в Приморье судна с 30 членами экипажа на борту. Пожар произошел в рыбном цеху. Экипаж готовился к эвакуации. Все рыбаки спасены. Транспортная прокуратура проводит проверку.
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