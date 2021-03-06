Экипаж горящего в Японском море судна эвакуирован

Все рыбаки эвакуированы с горящего в Японском море рыболовецкого судна «Витим», сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры в беседе с РИА Новости.

Российское судно с 30 рыбаками загорелось в Японском море

Ранее стало известно о возгорании в Приморье судна с 30 членами экипажа на борту. Пожар произошел в рыбном цеху. Экипаж готовился к эвакуации.

По предварительной информации, все рыбаки «Витима» были эвакуированы, никто не пострадал. Спасательное судно ликвидирует пожар.

Как отметил собеседник РИА Новости, Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательных норм безопасности мореплавания.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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