Экипаж горящего в Японском море судна эвакуирован
Все рыбаки эвакуированы с горящего в Японском море рыболовецкого судна «Витим», сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно о возгорании в Приморье судна с 30 членами экипажа на борту. Пожар произошел в рыбном цеху. Экипаж готовился к эвакуации.
По предварительной информации, все рыбаки «Витима» были эвакуированы, никто не пострадал. Спасательное судно ликвидирует пожар.
Как отметил собеседник РИА Новости, Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательных норм безопасности мореплавания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru