Экипаж горящего в Японском море судна эвакуирован

Ранее стало известно о возгорании в Приморье судна с 30 членами экипажа на борту. Пожар произошел в рыбном цеху. Экипаж готовился к эвакуации.

По предварительной информации, все рыбаки «Витима» были эвакуированы, никто не пострадал. Спасательное судно ликвидирует пожар.

Как отметил собеседник РИА Новости, Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательных норм безопасности мореплавания.

