Российское судно с 30 рыбаками загорелось в Японском море

Рыболовецкое судно с 30 членами экипажа загорелось в Приморье, сообщает региональное управление МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло в рыбном цеху судна «Витим» в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море.

Экипаж готовится к эвакуации, для оказания помощи направлен спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», а также готовится к отправке спасательный буксир «Лазурит».

Кроме того, к вылету готовится вертолет Ми-8 с группой спасателей поисково-спасательного отряда из Владивостока.

Всего в операции участвуют 60 человек и 4 плавсредства.

