Российское судно с 30 рыбаками загорелось в Японском море
Рыболовецкое судно с 30 членами экипажа загорелось в Приморье, сообщает региональное управление МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в рыбном цеху судна «Витим» в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море.
Экипаж готовится к эвакуации, для оказания помощи направлен спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», а также готовится к отправке спасательный буксир «Лазурит».
Кроме того, к вылету готовится вертолет Ми-8 с группой спасателей поисково-спасательного отряда из Владивостока.
Всего в операции участвуют 60 человек и 4 плавсредства.
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