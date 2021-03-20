В Японии сняли предупреждение о цунами после землетрясения в 7,2 балла

Известно, что также отменены рекомендации жителям прибрежных покинуть потенциально опасную зону. Они касались почти семи тысяч человек, отмечает «Профиль».

Масштабных разрушений землетрясение не вызвало, сообщает Kyodo. в стране приостановлено движение скоростных поездов. Известно, что около 200 жилых домов остались без электричества, информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что 13 февраля в японских префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3, была выявлена утечка радиоактивной воды в общем объеме около 2 литров на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Было заявлено, что это не повлияет на процесс охлаждения отработанного топлива.