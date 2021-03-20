В Японии сняли предупреждение о цунами после землетрясения в 7,2 балла
Национальное метеорологическое управление Японии отменило предупреждение об угрозе цунами после землетрясения на северо-востоке страны. Прогноз о стихийном бедствии и соответствующее предупреждение власти распространили после подземных толчков магнитудой 7,2 около побережья префектуры Мияги. Об этом сообщается на сайте управления.
Известно, что также отменены рекомендации жителям прибрежных покинуть потенциально опасную зону. Они касались почти семи тысяч человек, отмечает «Профиль».
Масштабных разрушений землетрясение не вызвало, сообщает Kyodo. в стране приостановлено движение скоростных поездов. Известно, что около 200 жилых домов остались без электричества, информирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что 13 февраля в японских префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3, была выявлена утечка радиоактивной воды в общем объеме около 2 литров на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Было заявлено, что это не повлияет на процесс охлаждения отработанного топлива.
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