В Японии из-за землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии в префектуре Мияги. В стране объявили об угрозе цунами.
Специалисты Национального метеорологического управления прогнозируют высоту цунами в Мияги до 1 метра, сообщает местное агентство «Киодо».
Очаг залегал на глубине 60 километров под водой, отмечает ТАСС.
Толчки были зафиксированы в 12:09 (мск). Их ощущали жители Токио, сообщает RT.
По сообщениям местных телеканалов, в стране приостановлено движение скоростных поездов. Известно, что около 200 жилых домов остались без электричества, информирует РИА Новости.
Также сообщается об отсутствии сбоев в работе АЭС «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Токай-2».
Ранее стало известно, что 13 февраля в японских префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3.
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