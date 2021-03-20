В Японии из-за землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии в префектуре Мияги. В стране объявили об угрозе цунами.

В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 150

Специалисты Национального метеорологического управления прогнозируют высоту цунами в Мияги до 1 метра, сообщает местное агентство «Киодо».

Очаг залегал на глубине 60 километров под водой, отмечает ТАСС.

Толчки были зафиксированы в 12:09 (мск). Их ощущали жители Токио, сообщает RT.

По сообщениям местных телеканалов, в стране приостановлено движение скоростных поездов. Известно, что около 200 жилых домов остались без электричества, информирует РИА Новости.

Также сообщается об отсутствии сбоев в работе АЭС «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Токай-2».

Ранее стало известно, что 13 февраля в японских префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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ФОТО: pixabay.com
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