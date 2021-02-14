В Японии от землетрясения пострадали более 100 человек

В результате землетрясения в Японии пострадали 103 человека, передает агентство Kyodo.

О смертельных случаях не сообщается. По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 7,3.

В Японии произошло сильное землетрясение в 7,1 баллов

Без электричества остались около 950 тысяч домов.

После землетрясения начнется проверка АЭС в Фукусиме на предмет возможных повреждений. Об этом заявили журналистам в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), сообщает РБК.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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