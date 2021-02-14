В Японии от землетрясения пострадали более 100 человек
14 февраля 202106:03
В результате землетрясения в Японии пострадали 103 человека, передает агентство Kyodo.
О смертельных случаях не сообщается. По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 7,3.
Без электричества остались около 950 тысяч домов.
После землетрясения начнется проверка АЭС в Фукусиме на предмет возможных повреждений. Об этом заявили журналистам в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), сообщает РБК.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru