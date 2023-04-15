В Японии произошел взрыв рядом с местом выступления премьера Кисиды

Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме. Об этом сообщает NHK.

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По данным телеканала, инцидент произошел около 11:30 (5:30 мск).

«Премьер-министр ... завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но ... перед этим прозвучал сильный звук взрыва», — отмечается в сообщении.

Политик не пострадал в результате взрыва. Кисида отменил запланированное выступление, премьер укрылся в главном полицейском управления префектуры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВзрывЯпония

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