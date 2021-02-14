В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 150

Данных о жертвах пока нет.

Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 с эпицентром в Тихом океане. Стихийное бедствие коснулось префектуры Фукусима, где находится законсервированная атомная электростанция.

По официальным данным, в этом районе утечки радиации или других нештатных ситуаций не выявлено. Электроснабжение почти 1 миллиона домохозяйств в районе Канто, где расположен Токио, удалось почти полностью восстановить к середине воскресенья.

