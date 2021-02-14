В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 150
Число пострадавших при землетрясении в северо-восточных регионах Японии выросло до 150, информирует агентство Киодо.
Самое большое число людей, получивших травмы различной степени, насчитывают в Фукусиме (78 человек) и Мияги (55 человек). Также пострадавшие есть в Тотиги, Ибараки и других районах - всего в 9 префектурах.
Данных о жертвах пока нет.
Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 с эпицентром в Тихом океане. Стихийное бедствие коснулось префектуры Фукусима, где находится законсервированная атомная электростанция.
По официальным данным, в этом районе утечки радиации или других нештатных ситуаций не выявлено. Электроснабжение почти 1 миллиона домохозяйств в районе Канто, где расположен Токио, удалось почти полностью восстановить к середине воскресенья.
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