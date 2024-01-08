В Японии число погибших при серии землетрясений выросло до 168

По данным агентства, не удается подтвердить безопасность 323 человек.

Серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января. В результате стихийного бедствия пострадала префектура Исикава: частично или полностью разрушены более 1370 домов, десятки тысяч домохозяйств остаются без энерго- и водоснабжения.

По данным генконсульства России в Ниигате, информации о пострадавших в результате землетрясений россиянах не поступало, пишет RT.

