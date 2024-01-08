В Японии число погибших при серии землетрясений выросло до 168
8 января 202409:58
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 168. Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства, не удается подтвердить безопасность 323 человек.
Серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января. В результате стихийного бедствия пострадала префектура Исикава: частично или полностью разрушены более 1370 домов, десятки тысяч домохозяйств остаются без энерго- и водоснабжения.
По данным генконсульства России в Ниигате, информации о пострадавших в результате землетрясений россиянах не поступало, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru