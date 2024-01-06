СМИ: Жертвами землетрясений в Японии стали 110 человек
6 января 202408:22
Число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 110. Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства, пострадали 516 человек, не удается подтвердить безопасность еще 211 граждан. Известно, что частично или полностью были разрушены более 365 домов.
Ранее сообщалось о 100 погибших и 464 раненых.
Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,6 была зафиксирована в Японии 1 января, специалисты предупреждали, что в течение недели ожидаются сильные афтершоки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru