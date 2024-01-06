СМИ: Жертвами землетрясений в Японии стали 110 человек

По данным агентства, пострадали 516 человек, не удается подтвердить безопасность еще 211 граждан. Известно, что частично или полностью были разрушены более 365 домов.

Ранее сообщалось о 100 погибших и 464 раненых.

Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,6 была зафиксирована в Японии 1 января, специалисты предупреждали, что в течение недели ожидаются сильные афтершоки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

