В ЯНАО произошло массовое отравление детей-спортсменов

Известно, что 7 декабря в Тарко-Сале проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, на которых выступали отравившиеся дети. По данным источника, после этого мероприятия почти 40 несовершеннолетних обратились в медучреждение с симптомами отравления, тошнотой и рвотой. Отмечается, что некоторых спортсменов госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Чувашии возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников.