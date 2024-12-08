В ЯНАО произошло массовое отравление детей-спортсменов

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли из Свердловской области на соревнования конькобежцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Известно, что 7 декабря в Тарко-Сале проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, на которых выступали отравившиеся дети. По данным источника, после этого мероприятия почти 40 несовершеннолетних обратились в медучреждение с симптомами отравления, тошнотой и рвотой. Отмечается, что некоторых спортсменов госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Чувашии возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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