В ЯНАО произошло массовое отравление детей-спортсменов
Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли из Свердловской области на соревнования конькобежцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Известно, что 7 декабря в Тарко-Сале проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, на которых выступали отравившиеся дети. По данным источника, после этого мероприятия почти 40 несовершеннолетних обратились в медучреждение с симптомами отравления, тошнотой и рвотой. Отмечается, что некоторых спортсменов госпитализировали.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Чувашии возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников.
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