В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников
В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, после того как несколько учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает сообщает региональное следственное управление СК.
По данным следствия, 4 декабря двое школьников были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие, а на следующий день еще несколько учащихся обратились за медицинской помощью.
Причина заболевания устанавливается, проводятся судебные экспертизы, в том числе медицинские и санитарно-эпидемиологические. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли продукты питания, которые не соответствовали требованиям хранения. Эти продукты направлены на бактериологическое исследование.
Также к расследованию привлечены сотрудники Росздравнадзора. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению санитарных норм при организации питания в учебном заведении, передает «Радиоточка НСН».
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