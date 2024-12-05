В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников

В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, после того как несколько учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает сообщает региональное следственное управление СК.

По данным следствия, 4 декабря двое школьников были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие, а на следующий день еще несколько учащихся обратились за медицинской помощью.