Причиной массового отравления в школе Красноярска стал золотистый стафилококк

Как отметили в ведомстве, в ходе ведомственной проверки выяснилось, что они не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд.

«Это и стало причиной заболевания школьников», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Красноярском крае число госпитализированных с отравлением детей выросло до 37, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

