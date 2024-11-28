Причиной массового отравления в школе Красноярска стал золотистый стафилококк
28 ноября 202414:14
У пяти сотрудников пищеблока школы №76 в Красноярске, где массово отравились дети, был выявлен золотистый стафилококк, сообщили Роспотребнадзор.
Как отметили в ведомстве, в ходе ведомственной проверки выяснилось, что они не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд.
«Это и стало причиной заболевания школьников», - пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Красноярском крае число госпитализированных с отравлением детей выросло до 37, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru