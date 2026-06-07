СМИ: Пенсионер из Москвы разбился на параплане в Кабардино-Балкарии

По данным SHOT, в воскресенье 68-летний москвич летал самостоятельно без инструктора и разбился неподалёку от парадрома «Флай Чегем» в верховьях Чегемского ущелья. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, услуга полёта стоила туристу от 7 до 10 тысяч рублей. Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело.

Как отмечает SHOT, это не первый подобный случай в Чегемском районе. В 2024 и 2025 годах парапланеристы также разбивались в Чегемском ущелье. Ранее в этом году ещё один мужчина совершил жёсткую посадку и получил переломы ноги и руки.

В прошлом году российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».