МЧС: В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции

Пожарные в Кургане тушат газораспределительную подстанцию. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Мэр: Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидирован

В МЧС отметили, что на улице Бурова-Петрова задействованы 42 специалиста и 9 единиц техники.

Также проводится эвакуация жильцов из соседнего дома на улице Чернореченская в целях профилактики, добавили в МЧС.

Ранее мэр Сочи сообщил, что пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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