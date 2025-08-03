МЧС: В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции
3 августа 202516:52
Пожарные в Кургане тушат газораспределительную подстанцию. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
В МЧС отметили, что на улице Бурова-Петрова задействованы 42 специалиста и 9 единиц техники.
Также проводится эвакуация жильцов из соседнего дома на улице Чернореченская в целях профилактики, добавили в МЧС.
Ранее мэр Сочи сообщил, что пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru