В Ялте задержан хакер, причастный к атакам на информационные ресурсы РФ
ФСБ задержала в Ялте хакера, причастного к атакам на российские информационные ресурсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Крыму и Севастополю.
По данным ФСБ, 29-летний местный житель из корыстной заинтересованности вступил в украинское интернет-сообщество, организующее кибератаки на ресурсы РФ.
«В период с 24 февраля по 10 марта 2022 года (задержанным) были осуществлены компьютерные атаки на сайты российских средств массовой информации и кредитных организаций», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что задержанный работал сисадмином в одной из фирм и совершал атаки со служебного компьютера по инструкциям украинских кураторов. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности», ему грозит до пяти лет заключения.
Накануне ФСБ задержала в Крыму сторонника запрещенного крымско-татарского вооруженного формирования, напоминает РИА ФАН.
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