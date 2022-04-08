В Ялте задержан хакер, причастный к атакам на информационные ресурсы РФ

По данным ФСБ, 29-летний местный житель из корыстной заинтересованности вступил в украинское интернет-сообщество, организующее кибератаки на ресурсы РФ.

«В период с 24 февраля по 10 марта 2022 года (задержанным) были осуществлены компьютерные атаки на сайты российских средств массовой информации и кредитных организаций», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что задержанный работал сисадмином в одной из фирм и совершал атаки со служебного компьютера по инструкциям украинских кураторов. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности», ему грозит до пяти лет заключения.

Накануне ФСБ задержала в Крыму сторонника запрещенного крымско-татарского вооруженного формирования, напоминает РИА ФАН.

