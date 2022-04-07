В Крыму задержали подозреваемого в участии в запрещенном крымско-татарском батальоне

По данным ведомства, задержанный обеспечивал материальными ресурсами, обмундированием и продуктами запрещенный «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Кроме того, мужчина принимал участие в антироссийских акциях на территории Херсонской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили в ФСБ.

По статье об участии в незаконном вооруженном формировании арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

