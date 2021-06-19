В Ялте введен запрет на морские купания после схода селевых потоков

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг 17 июня, около 300 домовладений на востоке полуострова подтопило. За ночь здесь выпало около 90 миллиметров осадков. Жертвой циклона в Ялте стал один человек 1995 года рождения. Более тысячи человек эвакуированы из опасных зон. В ряде районов Крыма объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Черноморского флота прибыли в Ялту на автомобильной технике повышенной проходимости, чтобы помогать жителям города после наводнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота

