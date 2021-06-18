Военные Черноморского флота будут оказывать помощь населению подтопленной Ялты

Военнослужащие Черноморского флота прибыли в Ялту на автомобильной технике повышенной проходимости, чтобы помогать жителям города после наводнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

По данным флота, военные приехали в подтопленный город на КАМАЗах и намерены помогать горожанам преодолевать последствия "выпавших осадков". Отмечается, что руководство Крыма просило о помощи командование Черноморского флота.

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг 17 июня, около 300 домовладений на востоке полуострова подтопило. За ночь здесь выпало около 90 миллиметров осадков. Жертвой циклонав Ялте стал один человек 1995 года рождения.

