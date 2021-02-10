В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли двое

Тела двух человек обнаружены при тушении пожара, который произошел сегодня рано утром в многоквартирном доме в Якутске, сообщает МЧС региона.

Огонь вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме по улице 50 лет Советской Армии.

Два человека пострадали во время пожара в офисной высотке в Екатеринбурге

В ходе тушения спасатели нашли тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р. Из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них пять детей. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и коридор на втором этаже.

В настоящее время следователи устанавливают причины пожара.

Минувшей ночью в Москве во время пожара в жилом доме на улице Народного ополчения погиб один человек, еще четверо пострадали.

Это дети в возрасте от трех до шести лет.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПожарыЯкутск
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