В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли двое

В ходе тушения спасатели нашли тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р. Из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них пять детей. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и коридор на втором этаже.

В настоящее время следователи устанавливают причины пожара.

Минувшей ночью в Москве во время пожара в жилом доме на улице Народного ополчения погиб один человек, еще четверо пострадали.

Это дети в возрасте от трех до шести лет.

