В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли двое
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара, который произошел сегодня рано утром в многоквартирном доме в Якутске, сообщает МЧС региона.
Огонь вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме по улице 50 лет Советской Армии.
В ходе тушения спасатели нашли тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р. Из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них пять детей. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и коридор на втором этаже.
В настоящее время следователи устанавливают причины пожара.
Минувшей ночью в Москве во время пожара в жилом доме на улице Народного ополчения погиб один человек, еще четверо пострадали.
Это дети в возрасте от трех до шести лет.
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