Четверо пострадали и один погиб при пожаре в Москве
Во время пожара в жилом доме на улице Народного ополчения в Москве погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
По информации агентства, четверо пострадавших - это дети в возрасте от трех до шести лет . СК РФ инициировал проверку, следователи установят обстоятельства и причины возгорания.
Кроме того, будет установлено соответствие требованиям федерального законодательства о противопожарной безопасности.
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