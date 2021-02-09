Четверо пострадали и один погиб при пожаре в Москве

Во время пожара в жилом доме на улице Народного ополчения в Москве погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

По информации агентства, четверо пострадавших - это дети в возрасте от трех до шести лет . СК РФ инициировал проверку, следователи установят обстоятельства и причины возгорания.

Кроме того, будет установлено соответствие требованиям федерального законодательства о противопожарной безопасности.

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ФОТО: МЧС РФ
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