Четверо пострадали и один погиб при пожаре в Москве

Во время пожара в жилом доме на улице Народного ополчения в Москве погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.



По информации агентства, четверо пострадавших - это дети в возрасте от трех до шести лет . СК РФ инициировал проверку, следователи установят обстоятельства и причины возгорания.

Кроме того, будет установлено соответствие требованиям федерального законодательства о противопожарной безопасности.

