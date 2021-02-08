Два человека пострадали во время пожара в офисной высотке в Екатеринбурге
8 февраля 202108:46
Два человека пострадали во время пожара в 23-этажом офисном здании в Екатеринбурге.
Еще шесть человек были спасены, 15 эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Свердловской области.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
Возгорание в высотке в центре Екатеринбурга возникло из-за проблем с электрощитами с первого по девятый этаж. Очевидцы сообщили, что дым был виден с 18 по 20 этаж, передает Ura.ru.
На месте пожара работают 46 спасателей и 14 единиц техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru