В Якутске полыхает гостиничный комплекс
14 октября 202319:58
Пожар охватил гостиничный комплекс в Якутске, сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что, предварительно, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. К тушению привлечены 59 огнеборцев и 13 единиц техники.
В МЧС сообщили, что из гостиничного комплекса самостоятельно эвакуировали 50 человек.
Ранее в Арзамасе пять человек погибли в результате пожара в жилом доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru