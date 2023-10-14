В Якутске полыхает гостиничный комплекс

Пожар охватил гостиничный комплекс в Якутске, сообщили в МЧС России.

Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани

В ведомстве уточнили, что, предварительно, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. К тушению привлечены 59 огнеборцев и 13 единиц техники.

В МЧС сообщили, что из гостиничного комплекса самостоятельно эвакуировали 50 человек.

Ранее в Арзамасе пять человек погибли в результате пожара в жилом доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутскПожарМЧС РФ

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