В Якутске полыхает гостиничный комплекс

В ведомстве уточнили, что, предварительно, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. К тушению привлечены 59 огнеборцев и 13 единиц техники.

В МЧС сообщили, что из гостиничного комплекса самостоятельно эвакуировали 50 человек.

Ранее в Арзамасе пять человек погибли в результате пожара в жилом доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

