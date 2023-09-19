В Якутске девочка погибла в результате обрушения бетонной плиты
Одиннадцатилетняя девочка погибла в Якутске в результате обрушения бетонной плиты с конструкции лестницы многоквартирного дома, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что трагедия произошла на улице Автодорожная, 40/9. В результате происшествия в больницу были доставлены трое детей - пятилетний мальчик и двое семилетних девочек.
«Следователь и криминалист выехали на место происшествия... проводится осмотр, опросы и иные неотложные мероприятия», - указали в Следственном управлении СК РФ по республике Саха (Якутия).
Ранее в Ставропольском крае в результате наезда автомобиля ГАЗель погибли трое детей на велосипедах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru