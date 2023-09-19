В Якутске девочка погибла в результате обрушения бетонной плиты

Уточняется, что трагедия произошла на улице Автодорожная, 40/9. В результате происшествия в больницу были доставлены трое детей - пятилетний мальчик и двое семилетних девочек.

«Следователь и криминалист выехали на место происшествия... проводится осмотр, опросы и иные неотложные мероприятия», - указали в Следственном управлении СК РФ по республике Саха (Якутия).

Ранее в Ставропольском крае в результате наезда автомобиля ГАЗель погибли трое детей на велосипедах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».