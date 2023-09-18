В Москве арестовали водителя Mercedes, устроившего ДТП с пятью пострадавшими
18 сентября 202321:17
Таганский районный суд Москвы заключил под стражу угонщика Mercedes, который устроил аварию с пятью пострадавшими, пишут «Известия».
«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Авария произошла 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице. Автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся.
Следственный комитет 16 сентября возбудил уголовное дело после ДТП на Садово-Спасской улице в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru