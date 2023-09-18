В Москве арестовали водителя Mercedes, устроившего ДТП с пятью пострадавшими

ЦБ РФ предупредил о росте годовой инфляции в ближайшие месяцы Депутатов Госдумы пересадят в избирательных округах на авто РФ с 2024 года Сразу пять машин столкнулись на юге Москвы Русское географическое общество выпустило онлайн-книгу по организации экспедиций для начинающих Усманов принес России первое золото ЧМ по борьбе