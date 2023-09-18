В Москве арестовали водителя Mercedes, устроившего ДТП с пятью пострадавшими

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу угонщика Mercedes, который устроил аварию с пятью пострадавшими, пишут «Известия».

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«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Авария произошла 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице. Автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся.

Следственный комитет 16 сентября возбудил уголовное дело после ДТП на Садово-Спасской улице в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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